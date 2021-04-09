Norveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Norveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
Norveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e para cezası verildi

Norveç'te doğum günü kutlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e, 20 bin Norveç kronu (yaklaşık 2 bin 350 dolar) para cezası kesildiği bildirildi.

Norveç'te doğum günü kutlamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e, 20 bin Norveç kronu (yaklaşık 2 bin 350 dolar) para cezası kesildiği bildirildi.

Norveç Güney Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ole B. Saverud, yaptığı açıklamada, Solberg'nin, Geilo Kayak Merkezi'nde yasak olmasına rağmen 27 Şubat 2021'de bir restoranda doğum günü partisi verip 13 kişiyle aynı masada oturduğunu belirtti.

Norveç'te kanun önünde herkes eşit olsa da yetkililerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Saverud, "Başbakanı Erna Solberg'e, ülkenin baş temsilcisi olarak sorumluluğunu hatırlatmak için 20 bin kron ceza verildi." ifadesini kullandı.

Norveç'te, Kovid-19 kısıtlamaları çerçevesinde, restoran ve barlarda 10 kişinin aynı masada oturması ve alkol satışı yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Norveç'te Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden Başbakan Erna Solberg'e para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:11:51. #1.14#
title