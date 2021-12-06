Norveç'te İskandinav demir çağına ait uzun ve dar evler ortaya çıkarıldı

Norveçli arkeologlar, başkent Oslo'nun güneydoğusunda İskandinav demir çağına ait birkaç uzun ve dar ev ortaya çıkardı.

Yürütülen çalışmalar sonucu 2018'de Vikinglere ait geminin bulunduğu Oslo'ya bağlı Gjellestad bölgesinde tek odalı, dar ve uzun tipte inşa edilmiş binalar gün yüzüne çıkarıldı.

Norveç Kültürel Mirasları Araştırma Enstitüsünde görevli arkeologlardan Lars Gustavsen, Gjellestad'da ortaya çıkarılan İskandinav demir çağına ait klasik dar ve uzun tip evlerin 60 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde yapıldığını ve bölgede türünün en büyük yapılarından olduğunu kaydetti.

Gustavsen, bölgede çok sayıda mezar da tespit edildiğini, incelemelerin sürdüğünü ve daha fazla mezar gibi başka yapılara rastlanabileceğini ifade etti.

Arkeolog ekibinden Sigrid Mannsaaker Gundersen de yapıların tam olarak kaç yıllık olduğunun bilinmediğini ancak devam eden çalışmaların bu detayları gün yüzüne çıkarabileceğini belirtti.

İskandinavya demir çağı, milattan önce 500 yıllarında Jastorf kültürüyle başlarken son dönemlerinde Vikinglerin de tarih sahnesinde görüldüğü milattan sonra 800 yıllarına kadar uzanıyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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