Norveç'te ilk korona virüsü vakası

27.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:00

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü bu kez Norveç'e sıçradı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının kaydedildiği bildirildi. Virüs tespit edilen hastanın test sonucunun pozitif çıktığı ve evde izole edildiği belirtildi. FHI Direktörü Line Vold basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kişi salgının başladığı Çin bölgesinden döndükten sonra test edildi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA