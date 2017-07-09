Norveç'te Gece Kulübüne Saldırı

Norveç'te silahlı bir saldırganın gece kulübü girişinde ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.



Norveç'in başkenti Oslo'da sabahın erken saatlerinde silahlı bir kişi gece kulübü girişinde 8 el ateş açtı. Polis olayla ilişkili bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Saldırıda yaralanan 4 kişi hastaneye götürüldü.



Norveç basını, saldırganın 20'li yaşlarında olduğunu ve poliste kaydının bulunduğunu yazdı. - OSLO