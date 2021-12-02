Norveç'te en az 50 kişide omicron varyantına rastlandı

Norveç'in başkenti Oslo ve civarında en az 50 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Yetkililer, tespit edilen vakaların Oslo'daki bir restoranda düzenlenen yıl başı kutlamasıyla bağlantılı olduğunu duyurdu.

Oslo Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 50 kişide omicron varyantının tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların Oslo ve civarında ikamet eden kişilerde görüldüğü ve bu kişilerin yaşadığı bölgelerin yetkileriyle irtibata geçildiği belirtildi.

Oslo'da yakın zamanda restoranlara giden kişilere test olmaları çağrısı yapıldı.

Ülkede ilk kez omicron varyantına, dün, Oeygarden bölgesindeki iki kişide rastlanmıştı.

Norveç'te şimdiye kadar 271 bin 623 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 1093 kişi hayatını kaybetti.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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