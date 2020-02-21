Norveç'te çığ düştü: 2 ölü
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Norveç'te çığ düştü: 2 ölü

Norveç'e bağlı Svalbard adasında düşen çığ, 2 Alman turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.

21.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:44
Norveç'te çığ düştü: 2 ölü

Norveç'e bağlı Svalbard adasında düşen çığ, 2 Alman turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.


Norveç makamları tarafından yapılan açıklamada, Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da düşen çığın 2 Alman turistin ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayatlarını kaybeden 2 Alman turistin de Rus şirketi Grumant Arctic Travel Company'nin tur grubunda seyahat ettikleri bildirildi. Kurtarma ekipleri ile birlikte bir de helikopter bölgeye sevk edildi. - OSLO

Kaynak: İHA
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