Norveç'te bir camide saldırı: 1 yaralı

Norveç'te bir camide saldırı: 1 yaralı

Norveç'te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

10.08.2019 18:54
Norveç'te bir camide saldırı: 1 yaralı

Norveç'te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Norveç'in Barum kentinde bulunan El Nur Camisi'nde gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 şahsında gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi. - OSLO

Kaynak: İHA
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