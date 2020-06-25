Norveç'te bilim insanları 'kazara' yeni tip antibiyotik keşfetti
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Norveç'te bilim insanları 'kazara' yeni tip antibiyotik keşfetti

Norveç'te bir hastanede kanser üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, kazara yeni tip antibiyotik keşfetti.

Norveç'te bilim insanları 'kazara' yeni tip antibiyotik keşfetti
25.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:12

Norveç'te bir hastanede kanser üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, kazara yeni tip antibiyotik keşfetti. Yapılan testlerde, kullanılması amaçlanan kanser ilacının bazı bakteriler üzerinde etkili olduğu ortaya çıktı.

Norveç'in Tronheim kentindeki St. Olav Hastanesi'nde kanser üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, ilacın bakteriler üzerinde de etkili olduğunu fark etti. Kanser ilacı üzerinde testler yapan ekip, bahsi geçen ilaç sayesinde bakterilerin çoğalamadığını gördü. Aslında antibiyotik olmayan bu ilacın, antibiyotik etkiler gösterdiği keşfedildi. St. Olav Hastanesi antibiyotik ekibinin lideri Bjorn Waagsbo, "Bu çok önemli bir buluş. Yeni bir antibiyotikle karşılaşmayalı neredeyse 30 yıl oluyor. Yeni tip antibiyotikler geliştirmemiz gerekiyor. Bu, daha önce sahip olmadığınız bir bakteri sınıfıyla mücadele etmemizin yeni bir yolu" dedi.

ANTİBİYOTİKTEN ÖLÜMLER, KANSERİ GEÇEBİLİR

Antibiyotikler, milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Ancak ilk antibiyotiği keşfeden ve 1945'te Nobel ödülü alan Alexander Fleming, aşırı kullanıma karşı uyarılarda bulunmuştu. Günümüzde, antibiyotiklerin tüm bakterileri yok edemediği belirtiliyor. Yeni ilaçlar keşfedilmezse de küçük enfeksiyonların bile ölümle sonuçlanabileceği ifade ediliyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre, 2050 yılına kadar antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler, kanserden daha fazla ölüme neden olabilecek.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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