Norveç'te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Norveç'te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Norveç'te bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

Norveç'te, sokakta yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Norveç'te, sokakta yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, başkent Oslo'da, bir kişinin elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ettiği, bunun üzerine, devriye gezen ekip aracının saldırganı durdurmak için harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, saldırganın araca saldırıp kapıyı açmaya çalıştığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Saldırganın bir polis memurunu yaraladığı bilgisine yer verilen açıklamada, olayın terörle bağlantılı olduğuna dair bilgi olmadığı kaydedildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu

Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu

 Bolu'da epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu

Bolu'da epilepsi hastası genç evinde ölü bulundu

 SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title