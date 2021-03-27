Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi

Norveç, iki hafta önce AstraZeneca aşısı yaptıran çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılması sonrası aşının uygulanmasıyla ilgili kararı 15 Nisan'a erteledi.

 Norveç, iki hafta önce AstraZeneca aşısı yaptıran çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılması sonrası aşının uygulanmasıyla ilgili kararı 15 Nisan'a erteledi.

Dünyanın bir çok ülkesinde Oxford-AstraZeneca aşı ile ilgili tartışmalar devam ederken, Norveç'te genç ölümleriyle sonuçlanan AstraZeneca aşısının uygulanmasıyla ilgili karar 15 Nisan'a kadar ertelendi. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, geçici duraklamanın 15 Nisan'a kadar devam edeceğini ifade ederek, gerekçe olarak aşı hakkında  daha fazla soruşturma yapılmasını gösterdi. Enstitü açıklamasında "Norveç ve Avrupa'daki şiddetli klinik tabloya sahip kan pıhtıları, kanamalar ve düşük trombosit sayıları olan tüm hastalar, aşılamadan sonra yaklaşık iki hafta içinde semptomlar geliştirdiler" dedi. Mart ayının başında, Norveç ve diğer birçok Avrupa ülkesi, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili raporların ardından AstraZeneca Oxford aşılarının uygulanmasını durdurdu. Norveç'te hali hazırda 200 bin AstraZeneca Oxford aşısı bulunuyor.

"ZOR AMA DOĞRU BİR KARAR"

Halk Sağlığı Enstitüsü'nde Enfeksiyon Kontrolü ve Çevre Sağlığı Direktörü görevini yürüten Geir Bukholm, "AstraZeneca aşısının duraklamasını uzatmak zor ama doğru bir karar" dedi. Bukholm açıklamasında "Norveç'teki nüfusa aşılama konusunda mümkün olan en iyi tavsiyeyi verebilmemiz için bu vakalarla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EMA VE DSÖ'DEN ASTRAZENECA ISRARI

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), geçen hafta yaptığı açıklamada aşının güvenli ve etkili olduğunu yineliyerek, çok sayıda ülkeyi aşılama programlarına devam etmeye teşvik etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca Oxford aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti. 

HİNDİSTAN AŞI İHRACATINI DURDURDU

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yetkililer, ülkede Kovid-19 vakaların artış göstermesi üzerine Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının diğer ülkelere ihracatının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Yetkililer, artan vakalar nedeniyle aşıların ülke içinde kullanımına ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.


- Norveç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:56:22. #1.15#
title