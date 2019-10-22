22.10.2019 15:42

Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi

Norveç, (DHA) ? Norveç'te ambulans çalan silahlı bir kişi, polis tarafından yakalanıncaya kadar yayaları ezdi. Polis, silahlı olduğu belirlenen kişiyi ateş ederek durdurabildi.

Olay, başkent Oslo'da meydana geldi. Polis, silahlı olduğu belirlenen kişinin yaralı olarak ele geçirildiğini ancak durumunun ciddi olmadığını duyurdu. Silahlı kişi, çaldığı ambulansla polisten kaçarken bebek arabasıyla yolda yürüyen bir kadına ve yaşlı çifte çarptığını itiraf etti.

Kaynak: DHA