Norveç'te 2019'da satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli oldu

03.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:54

Norveç'te elektrikli otomobil satışı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30,9 yükseldi. Kuzey Avrupa ülkesinde satılan tüm otomobillerin yüzde 42,4'ünü elektrikli araçlar oluştururken bu alanda dünya rekorunu kırdı.



Norveç Karayolu Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Tesla pazar liderliğini koruyor. Geçen yıl en çok satılan araç Tesla'nın Model 3'ü olurken yüzde 11'lik pazar payını tek başına elde etti. Euronews.com'da Görüntüle