Norveç'te 2019'da satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli oldu
Norveç'te elektrikli otomobil satışı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30,9 yükseldi
Norveç'te elektrikli otomobil satışı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30,9 yükseldi. Kuzey Avrupa ülkesinde satılan tüm otomobillerin yüzde 42,4'ünü elektrikli araçlar oluştururken bu alanda dünya rekorunu kırdı.
Norveç Karayolu Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Tesla pazar liderliğini koruyor. Geçen yıl en çok satılan araç Tesla'nın Model 3'ü olurken yüzde 11'lik pazar payını tek başına elde etti. Euronews.com'da Görüntüle