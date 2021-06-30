Norveç'te 16 yaşındaki Suriyeli çocuğa, 5 yıl hapis cezası
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Norveç'te 16 yaşındaki Suriyeli çocuğa, 5 yıl hapis cezası

Norveç'te 16 yaşındaki Suriyeli çocuğa, 5 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Norveç'te 16 yaşındaki Suriyeli çocuğa, terör eylemi planlamak ve terör örgütü DEAŞ'ı desteklemekten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Norveç'te 16 yaşındaki Suriyeli çocuğa, terör eylemi planlamak ve terör örgütü DEAŞ'ı desteklemekten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Oslo Bölge Mahkemesi, Norveç'te zehir veya patlayıcı kullanarak terör eylemi planlamak ve terör örgütü DEAŞ'ı desteklemekten 16 yaşındaki Suriyeli çocuğa 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle verilen hapis cezasının 3 yılının askıya aldı. Başkent Oslo Bölge Mahkemesi Yargıcı Ingvild Boe Hornburg yaptığı açıklamada, "Mahkeme, sanığın genç yaşına rağmen bilinçli bir terör eylemi gerçekleştirme kararı aldığına emin" dedi.

Mahkeme, olayda çocuk cezası uygulamama kararı alarak, çocuğun suçu "tekrar etme riskinin bulunduğuna, hapis cezasının gerekli ve zorunlu olduğuna" hükmetti. Mahkeme, 18 yaşını doldurmuş olsaydı çocuğun cezasının 11 yıla kadar çıkabileceğini ifade etti.

Kimliği açıklanmayan Suriyeli çocuk mahkemede, zehir yapmak için gerekli malzemeleri satın aldığını aktarırken, kimseye zarar verme niyetinde olmadığını belirtti. Çocuk, DEAŞ'ı destekleyen bir internet sitesine para bağışı yaptığını itiraf etti. Çocuğun ayrıca, patlayıcıların nasıl üretileceği ve kullanılacağına dair materyalleri de internetten indirdiği ifade edildi.

Suriyeli çocuk, geçtiğimiz şubat ayında Oslo'da Norveç İç Güvenlik Kurumu tarafından tutuklanmıştı. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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