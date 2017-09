Norveç Seçimlerinde Muhafazakarın Tarihi Zaferi

Norveç'te yapılan genel seçimleri beklendiği gibi Başbakan Erna Solberg'in liderliğindeki koalisyon hükümeti kazandı.



Merkez sağ partilerin de dışarıdan destek verdiği Muhafazakarlar ile popülist Kalkınma Partisi koalisyonu Meclis'teki 169 sandalyeden 89'unu alarak Meclis'te çoğunluğu elde etmeyi başardı.



Erna Solberg becomes Norway's first Conservative Party leader in more than 30 years to win re-election https: //t.co/C2K2ioR4Nx pic.twitter.com/MUu1YCzciu— Bloomberg Politics (@bpolitics) September 11, 2017



Seçim zaferinin ardından partililere hitap eden Başbakan Solberg, "Seçmenin verdiği mesaj yüreğimizi ısıttı. Verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi ve ileriye dönük politikalar için de dayanma kapasitemiz olduğunu gösterdik. Çünkü bizim reform yapma cesaretimiz var. Çünkü eğer gelecekte bu ülkenin refahını korumak istiyorsak reform yapmaya ihtiyacımız var" dedi.



Anketlerin son ana kadar başa baş gösterdiği Jonas Gahr Stoere liderliğindeki İşçi Partisi ise ilk sonuçlara göre 79 sandalye çıkardı. Ana muhalefet lideri Stoere, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere seslenerek yenilgiyi kabul etti.



95.1% counted erna_solberg becomes prime minister as H, FRP, V & KRF have a majority of 89 of a total of 169 mandates. #Norway #Election17 pic.twitter.com/bg8cUuQmMC— David Vendrell #TLoT (Jacuzzi_Yakuza) September 12, 2017



Seçmenlerinin Angela Merkel'e benzettiği Erna Solberg, tarihi bir başarı elde etti. Zira, 1985 yılındn bu yana Norveç'te ilk kez sağ partiler ikinci kez seçim kazanmayı başardı.



