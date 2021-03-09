Norveç petrol şirketi Bitcoin yatırım için birim kuruyor
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Norveç petrol şirketi Bitcoin yatırım için birim kuruyor

09.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:14
Norveç petrol şirketi Bitcoin yatırım için birim kuruyor

Norveç'in 180 yıllık şirketi Aker ASA, Bitcoin ve blokzinciri teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Norveç'in 180 yıllık şirketi Aker ASA, Bitcoin ve blokzinciri teknolojisine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, Pazartesi günü ortaklarına yolladığı bilgilendirme notunda, özellikle Bitcoin'e yatırım yapmak için yeni birimin kurulma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Yönetim Burulu Başkanı Kjell Inge Rokke imzalı bilgi notunda, 58.6 milyon dolar yatırımla kurulacak birime "Seetee AS" adı verildiği belirtildi. Notta ayrıca, Seetee biriminin, açık kaynaklı Bitcoin ödeme sunucularını çalıştırmaya başladığı ve likit varlıklarını Bitcoin'de tutacağı belirtildi ve eklendi:

"[Seetee], tıpkı 1990'ların başından beri internetin yaptığı gibi, önümüzdeki birkaç 10 yılı şekillendirecek  bir sektörün tam da ortasında konumlanıyor. Seetee, bildiğimiz şekliyle hayatı itmek, çekmek ve dürtmek için açık bir çağrıyı temsil ediyor."Açıklamaya göre Aker, Bitcoin'e aktif olarak yatırım yapmanın ötesinde, Bitcoin ekosistemi için yararlı projelere yatırım yapmayı ve blokzinciri şirketleriyle ortaklıklar kurmayı planlıyor. Ayrıca, kullanılmayan yenilenebilir enerjiyi güneş, hidroelektrik ve rüzgardan ekonomik varlıklara yönlendiren kripto para  madenciliği operasyonları kurma gibi hedefleri de bulunuyor.Seetee ayrıca, Bitcoin tabanlı uygulamalara ve finansal altyapıya odaklanan bir şirket olan Blockstream ile de bir anlaşma imzaladı.

 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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