Norveç orman kedilerinin izinsiz üretim ve satışına ceza

Norveç orman kedilerinin izinsiz üretim ve satışına cezaANKARA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Melek N.'nin evine yaptığı baskında el konulan 29 Norveç orman kedisinden 11'i sahiplendirildi, çoğunluğu yavru 18'i ise bakım altında tutuluyor.

Norveç orman kedilerinin izinsiz üretim ve satışına ceza

ANKARA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Melek N.'nin evine yaptığı baskında el konulan 29 Norveç orman kedisinden 11'i sahiplendirildi, çoğunluğu yavru 18'i ise bakım altında tutuluyor. Melek N.'nin evinde kötü ve uygunsuz koşullarda besleyip, üretimini yaptığı kedileri Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşarak sattığı ortaya çıktı. Melek N.'ye, bu nedenle ruhsatsız üretimden Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 15 bin 203 lira ceza daha uygulandı. Avukat Tuğba Gürsoy, izinsiz üretimin suç olduğunu söyleyerek "Hayvan üretmek ve satış yapmak isteyen kimseler, bir veteriner hekim istihdamı zorunluluğu dahilinde, uygun fiziki koşullarda, gerekli eğitimleri aldıktan sonra, belgelerini sağlayarak üretim yapabilirler. Norveç orman kedileriyle ilgili olan durumunda da bu mevzuata açıkça aykırı davranıldı" dedi.

Ankara'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'ncu Bölge Müdürlüğü ekipleri geçen hafta ihbar üzerine Melek N.'nin Çankaya ilçesindeki 2 katlı evine polis eşliğinde baskın düzenledi. Baskında evde 18'i yavru olmak üzere 29 Norveç orman kedisi bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'ncu bölge ekipleri kedilerin uygunsuz ortamda beslenmesinden dolayı Melek N'ye kedi başı 197 liradan toplam 5 bin 713 lira idari para cezası uyguladı. Melek N'nin sosyal medya hesapları incelendiğinde instagram üzerinden kedilerin fotoğraflarını paylaşarak satış yaptığı belirlendi. Bunun üzerine Ankar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 5199 sayılı kanunun 36'ncı maddesi gereğince 'ruhsat almadan üretimde bulunmaktan Melek N'ye 15 bin 203 lira usulsüzlük cezası kesti.

'BAKICILARI OLDUĞU SÖYLEDİ SONRA KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ'Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'ncu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda ilk olarak kedilerin kendisine ait olmadığını ve sadece bakıcıları olduğunu söyleyen Melek N. daha sonra facebook hesabından yaptığı bir yayında kedilerin kendine ait olduğunu kabul etti. Melek N. yaptığı yayında, "Benim elimden bebeklerimi almışlar benim kalbimi söküp aldılar. Ağrı kesicilerle, antidepresanlarla duruyorum, uyuyamıyorum, yavruların seslerini duyuyorum. Bu benim yaşadıklarım herkese bir ders olsun ve ayaklansın. Cins kedi beslemek o zaman yasaklansın. Biz ne yapıyoruz bir söyleyin, evimizde iki tane cins kediyi besledik, çoğaldılar yavruları oldu. Yavruları kendime bıraktım, başkasına vermek istemiyorum. Bu da suç mu o zaman? Yasa getirsinler cins kedi beslemek suç desinler bizde cins kedi besleyeceğimiz ülkelere gidip yaşayalım" diye konuştu. Melek N'nin ınstagram hesabından kedilerin fotoğraflarını paylaşarak, fotoğrafların altına türkçe ve rusça olarak satılık olduklarını yazdığı görüldü. Kedileri hem yurt içinde hem de yurt dışında sattığı belirlenen Melek N.'ye bir çok sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi. 'NORVEÇ ORMAN KEDİLERİNİN ÜRETİLİP SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ'Avukat Tuğba Gürsoy, vatandaşların mevzuata uygun evlerinde hayvan besleyebileceklerini söyledi. Gürsoy, hayvan beslemek isteyen vatandaşların uygun koşulları sağlaması ve hayvanlarını karnelendirerek düzenli veteriner kontrollerini yaptırarak hayvan besleyebileceklerini ifade etti. Ancak hayvan üretiminin yasada belirli koşulları olduğunu belirten Gürsoy, "Hayvan üretmek ve satış yapmak isteyen kimseler, bir veteriner hekim istihdamı zorunluluğu dahilinde, uygun fiziki koşullarda, gerekli eğitimleri aldıktan sonra, belgelerini sağlayarak üretim yapabilirler. Son dönemde norveç orman kedileriyle ilgili olan durumunda da bu mevzuata açıkça aykırı davranıldı. Yasal üretim izni olmayan kimseler tarafından, uygun olmayan koşullarda, norveç orman kedilerinin üretilip satışının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 15 bin 203 lira usulsüzlük cezası kesti. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'ncu Bölge Müdürlüğü tarafındanda 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 14'ncü maddesi c bendinden 'hayvanlara zulmetmek ve ruhsatları olmadığı halde üretip satmaktan' 5 bin 713 lira ceza kesildi" dedi. 'HAYVANLAR DAMIZLIK OLARAK KULLANILIYOR'

Gürsoy, üretim yapılmasının mevzuata aykırı olduğunu aynı zamanda mali yönden de sakıncalı olduğunu kaydederek, şunları söyledi. "Üretimin yapılması istendiğinde mevzuata uygun hale getirmek gerekiyor. Üretim yerlerinde hayvanlar ömründe bir kez doğurmuyor, her kızan döneminde 6 ayda bir hayvanlar damızlık olarak kullanılıp çiftleştirilip yavruları satılıyor. Yavrulardan da iyi olanlar ellerinde tutuluyor ve damızlık olarak kullanılmaya devam ediyor. Çok ciddi bir ticari rant elde ediliyor. Bu durum mali yönden de sakıncalı, çünkü vergisiz bir kazanç elde ediliyor"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN