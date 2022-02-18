Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mühimmatların hazırlanması Tankların tatbikat alanına gidişleri Atış tatbikatından görüntüler Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mühimmatların hazırlanması
Tankların tatbikat alanına gidişleri
Atış tatbikatından görüntüler
Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi. Leopard 2A4 tanklarının eğitim sahasındaki kombine taktik manevraları görüntülendi.