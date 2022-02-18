Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi - Haberler
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Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi

AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mühimmatların hazırlanması Tankların tatbikat alanına gidişleri Atış tatbikatından görüntüler Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mühimmatların hazırlanması

Tankların tatbikat alanına gidişleri

Atış tatbikatından görüntüler

Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi. Leopard 2A4 tanklarının eğitim sahasındaki kombine taktik manevraları görüntülendi.

Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi

Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi

Norveç Ordusu, Leopard 2A4 tankları ile Litvanya'da gerçek zamanlı atış tatbikatı gerçekleştirdi

AA - Güncel

Litvanya, Tatbikat, Norveç, Güncel, Haberler

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