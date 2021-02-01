Norveç Mülteci Konseyi, Etiyopya'yı Tigray'daki insani yardım çalışmalarını kısıtlamakla suçladı
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Norveç Mülteci Konseyi, Etiyopya'yı Tigray'daki insani yardım çalışmalarını kısıtlamakla suçladı

01.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:16
Norveç Mülteci Konseyi, Etiyopya'yı Tigray'daki insani yardım çalışmalarını kısıtlamakla suçladı

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının kısıtlandığını belirtti.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Etiyopya'nın Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının kısıtlandığını belirtti.

NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, yaptığı yazılı açıklamada, operasyonun başlamasından bu yana 12 hafta geçmesine rağmen bölgede anlamlı bir insani yardımın halen yapılamadığını kaydetti.

"Yardım örgütleri ülkenin batı ve merkez bölgelerine ulaşamıyor ve iki mülteci kampı tamamıyla erişilemez durumda." ifadesini kullanan Egeland, yardım kuruluşlarının gerekli izinleri alabilmesi için öngörülemez ve şeffaf olmayan onay süreciyle karşılaştığını aktardı.

Egeland, "Yardım çalışanı olarak geçirdiğim yıllar boyunca, insani yardımın böylesine engellendiğine nadiren rastladım." değerlendirmesinde bulundu. Egeland, şu anda milyonlarca kişinin çaresiz şekilde yardım beklediğini aktardı.

Etiyopya hükümeti, bölgede insani yardım dağıtımına başladıklarını ve diğer kuruluşlara da izin verildiğini açıklamıştı.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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