Norveç milletvekillerinin email hesaplarına siber saldırı
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Norveç milletvekillerinin email hesaplarına siber saldırı

Norveç'in tek parlamentolu ulusal meclisi Storting milletvekillerinin email hesaplarına siber saldırı düzenlendiği açıklandı.

Norveç milletvekillerinin email hesaplarına siber saldırı
01.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:11

Norveç'in tek parlamentolu ulusal meclisi Storting milletvekillerinin email hesaplarına siber saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırı sonucu bazı hesapların çalındığı aktarıldı.

Norveç'in tek parlamentolu ulusal meclisi Storting milletvekillerine ait email hesaplarına düzenlenen siber saldırıda bazı email hesaplarının çalındığı duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Meclis Başkanı Marianne Andreassen, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve düzenlenen saldırı sonucu hasarın boyutunu elde etmek için durumu analiz etmek için tüm dikkatimizi verdik. Saldırılara karşı önlemler alındı ve olası saldırılar karşısında güvenliğimizi artırmayı düşünüyoruz" dedi. Yerel medya, siber saldırıdan etkilenen milletvekillerine durum bilgilendirmesinin yapıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA

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