Norveç Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç Lüksemburg maçı hangi kanalda?
Bosna Hersek ve Karadağ, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Grbavica Stadyumu'da, Sarajevo Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Norveç Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç Lüksemburg maçı hangi kanalda?
Bosna Hersek ve Karadağ, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Grbavica Stadyumu'da, Sarajevo Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Norveç Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç Lüksemburg maçı hangi kanalda?
NORVEÇ LUKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN?
02-06-2021 Çarşamba günü, saat 19:00'da yayınlanmaktadır. Peki, Norveç Lüksemburg maçı hangi kanalda?
NORVEÇ LUKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveç ile Lüksemburg arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.