Norveç Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç Lüksemburg maçı hangi kanalda?

Bosna Hersek ve Karadağ, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Grbavica Stadyumu'da, Sarajevo Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Norveç Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Norveç Lüksemburg maçı hangi kanalda?