Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti
Haberler » Dünya » Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti - Haberler

Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti

Norveç Kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar ederek yaşamına son verdi. 47 yaşındaki Behn, 2002 yılında Norveç Prensesi Martha Louise ile evlenmiş, üç çocuk sahibi olan çift 15 yıl sonra boşanmıştı.

26.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:12
Norveç kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar etti

kraliyet ailesinin eski damadı Ari Behn intihar ederek yaşamına son verdi.


Birçok roman ve tiyatro piyesi yazan 47 yaşındaki Behn, 2002 yılında Norveç Prensesi Martha Louise ile evlenmiş, üç çocuk sahibi olan çift 15 yıl sonra boşanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler