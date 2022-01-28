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Norveç Kralı 5. Harald hastalandı

AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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Norveç Kralı 5. Harald hastalandı

Norveç Kralı 5. Harald'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüşmesi sonrası hastalandığı ve görevine ara verdiği bildirildi.

Norveç Kralı 5. Harald'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüşmesi sonrası hastalandığı ve görevine ara verdiği bildirildi.

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kral için "gerekli tüm muayene ve testlerin yapılacağı" ve görevinin başına dönene kadar işleri Veliaht Prens Haakon'un yürüteceği bildirildi.

Kral 5. Harald, dün Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası Huitfeldt'in Kovid-19 testinin pozitif olduğu açıklanmıştı.

Norveç haber ajansı NTB'ye yaptığı açıklamada Huitfeldt, "Kral Harald, Kraliçe Sonja veya veliaht Prens Haakon'a (virüs) bulaştırmadığımı içtenlikle umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış; 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç, Güncel, Haber

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