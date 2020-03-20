Norveç: Kırsalda tatil evine gidenlere 15 bin Norveç Kronu para veya 10 gün hapis cezası Norveç hükümeti kırsaldaki Covid-19 vaka artışını önlemek için Norveçlilerin ikinci evlerine gitmelerini yasakladı. Bu düzenleme ile karara uymayan ev sahiplerinin 15 bin Norveç Kronu para (8750 TL) para 10 gün hapis cezasına çarptırılması bekleniyor

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için alınan "sokağa çıkma kısıtlama" kararının en etkili önlemlerden biri olduğu görülürken, büyük kent sakinlerinin kırsaldaki tatil evlerine akın etmesi yetkilileri endişelendiren ciddi bir sorun haline geldi. Norveç hükümeti, kırsaldaki Covid-19 vaka artışını önlemek için Norveçlilerin ikinci evlerine gitmelerini yasaklama kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com