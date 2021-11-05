Norveç'in kuzeyinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor - Haberler
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Norveç'in kuzeyinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Norveç'in kuzeyinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığı bildirildi.

Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığı bildirildi.

Barents Observer'in haberine göre, Troms bölgesinde 1 Kasım'dan bu yana 412 Kovid-19 vakası görüldüğü, vakaların 101'inin bugün tespit edildiği belirtildi.

Bu rakamın, salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Vakaların çoğunluğunun gençler arasında olduğu ve hastaneye yatırılan hasta sayısının arttığı bildirildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 5,5 milyon nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 211 bin 752'ye ulaştı. Ülkede, virüs nedeniyle toplam 920 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar 25 Eylül'de kaldırılmıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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