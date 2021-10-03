Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri