Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek... - Haberler Spor
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Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

 Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Belaruslu rakibi Azamat Nurykau yenerek...

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Belaruslu rakibi Azamat Nurykau yenerek...
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Haber: Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek... - Haberler Spor
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