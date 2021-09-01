Norveç - Hollanda maçı ne zaman, hangi kanalda? Norveç - Hollanda maçı şifresiz mi? Norveç - Hollanda maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Norveç - Hollanda bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Norveç - Hollanda maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.