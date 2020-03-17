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Futbol Federasyonu, Norveç, Futbol, Spor

Norveç Futbol Federasyonu, EURO 2020'nin ertelendiği duyurdu

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu.

17.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:54
Norveç Futbol Federasyonu, EURO 2020'nin ertelendiği duyurdu

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu.

Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

UEFA, yeni tip koronavirüsle ilgili gelişmeleri üye ülke federasyonlarının telekonferansla katıldığı bir toplantıyla bugün masaya yatırıyor. Toplantıdan EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleriyle ilgili önemli kararların çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

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