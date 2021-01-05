Norveç, elektrikli araçların pazar payının bir yılda yüzde 50'yi geçtiği ilk ülke oldu
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BBC

Norveç, elektrikli araçların pazar payının bir yılda yüzde 50'yi geçtiği ilk ülke oldu

05.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:50
Norveç, elektrikli araçların pazar payının bir yılda yüzde 50'yi geçtiği ilk ülke oldu

Norveç, bir yılda benzin veya dizelle çalışan araçlardan çok elektrikli aracın satıldığı ilk ülke oldu.

Norveç, bir yılda benzin veya dizelle çalışan araçlardan çok elektrikli aracın satıldığı ilk ülke oldu. Resmi verilere göre ülkede geçen yıl satılan 141 bin 412 aracın yüzde 54,3'ü elektrikle çalışıyor.

Norveç Yol Federasyonu'nun (OFV) yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında bu oran yüzde 42,4'tü.

Petrol üreticisi Norveç, getirdiği vergilerle 2025 yılında, benzin veya dizel araçların satışına tamamen son vermeyi amaçlayan tek ülke.

Norveç böylece elektrikli araç üreticilerinin yeni markalarını ve modellerini test ettiği bir laboratuvara dönüştü.

OFV Başkanı Oeyvind Thorsen, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.

Norveç'te geçen yıl, Volkswagen'in Audi marka otomobili en çok satılan araç oldu.





Tesla'nın Model 3 tipi aracı ise ikinciliğe düştü.

Norveç'te 2021 yılında da elektrikli araç satışlarının daha da artması, bu araçların piyasadaki satış oranının yüzde 65'i aşması bekleniyor.

Norveç, elektrikli araçların pazar payının bir yılda yüzde 50'yi geçtiği ilk ülke oldu
Norveç, elektrikli araçların pazar payının bir yılda yüzde 50'yi geçtiği ilk ülke oldu
BBC
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