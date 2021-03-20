Norveç'e yapılan balıkçı gemisi denize indirildi
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Norveç'e yapılan balıkçı gemisi denize indirildi

20.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:36
Norveç'e yapılan balıkçı gemisi denize indirildi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede inşa edilen son teknoloji balıkçı gemileri Norveç'e teslim ediliyor.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede inşa edilen son teknoloji balıkçı gemileri Norveç'e teslim ediliyor.

Altınova'da bulunan Tersan Tersanesinde inşa edilen Norveç balıkçı gemisi Argos Helena, düzenlenen tören ile denize indirildi.

Argos Helena gemisi içerisindeki kurulu sistem ile beraber balıkları işleyip dondurduktan sonra tüketilmeye hazır hale getiriyor.

Son teknoloji ile donatılan ve kötü hava şartlarında da "moonpool" sistemiyle rahat bir şekilde avlanma yapabilme yapabilen gemi 30 ton kapasitesine sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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