Norveç'e İltica Eden Türklerin Sayısı Suriyelileri Geçti

NORVEÇ, İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri dünyada en fazla iltica başvurusu alan ülkeler arasında. Norveç yabancılar polisinin yıllık raporuna göre önceki yıllara göre Suriye, Somali ve Eritre vatandaşları son yıllarda en çok iltica eden ülke vatandaşları arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Ancak bu durum 2018 yılında değişti. İltica eden Suriyeli sayısı 419, Eritre vatandaşları için 241, Iran vatandaşları için 119 olarak kayıtlara geçerken Türklerin sayısı ise 765 olarak listede ilk sıraya yükseldi.

TÜRK VATANDAŞLARIN BAŞVURULARINDA HIZLI ARTIŞ

Ülkedeki genel iltica başvurularında son yıllara göre ciddi bir azalma gözükse de Türklerde ciddi bir artış meydana geldi. Norveç medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'den gelen iltica akınının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yoğunlaştığının altı çiziliyor. Norveç resmi verilerine göre 2018 yılında 97 ülkeden iltica başvurusu yapıldı. Bunların yüzde 91'i olumlu sonuçlanarak kişilere oturum verildi.