Norveç dinleme skandalı nedeniyle ABD Büyükelçisini görüşmeye çağırdı
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Norveç dinleme skandalı nedeniyle ABD Büyükelçisini görüşmeye çağırdı

Norveç dinleme skandalı nedeniyle ABD Büyükelçisini görüşmeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Davut Çolak - Haberler | Güncel

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, ABD'nin Oslo Büyükelçisi'yle izleme skandalını görüştüklerini bildirdi.

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, ABD'nin Oslo Büyükelçisi'yle izleme skandalını görüştüklerini bildirdi.

Bakke-Jensen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Norveç Hükümeti Savunma Dairesi olarak bugün Oslo'daki ABD Büyükelçiliği ile bir toplantı yaptık ve bu toplantıda müttefiklere karşı istihbarat toplamanın kabul edilemez ve gereksiz olduğunu açıkça belirttik." dedi.

Norveç Devlet Televizyonu NRK'de yer alan habere göre, Norveç Başbakanı Erna Solberg'in de aynı konuyla ilgili Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bugün bir görüşme yaptığı ve yakın dost ve müttefiklere karşı casusluk faaliyetlerinin kabul edilemez ve gereksiz olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Danimarka devlet televizyonu DR, 30 Mayıs 2021 tarihli haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlediğini ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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