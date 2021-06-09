Norveç Deniz Aşırı Rüzgar Enerjisi Alanında Yeni Yatırımlar Planlıyor
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Norveç Deniz Aşırı Rüzgar Enerjisi Alanında Yeni Yatırımlar Planlıyor

Norveç Deniz Aşırı Rüzgar Enerjisi Alanında Yeni Yatırımlar Planlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Norveç hükümet yetkileri tarafından 8 Haziran Salı günü yapılan açıklamada, rüzgar türbinlerinin sayısını arttırmak amacıyla yeni deniz aşırı sahalar aradıkları bildirildi.

Norveç hükümet yetkileri tarafından 8 Haziran Salı günü yapılan açıklamada, rüzgar türbinlerinin sayısını arttırmak amacıyla yeni deniz aşırı sahalar aradıkları bildirildi. Önemli miktarda petrol üreten ülkelerden birisi olan Norveç'te, enerji firmalarının rüzgar parklarına olan ilgisinin son zamanlarda arttığı ve hükümetin yerli deniz aşırı türbin sanayisini güçlendirmek niyetinde olduğu belirtiliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi, Batı Avrupa'nın en büyük doğalgaz ve petrol üreticisi olan Norveç'te de, değişen enerji taleplerine uyum sağlanabilmesi amacıyla deniz aşırı rüzgar türbinlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Norveç Enerji Bakanı Tina Bru, ülkedeki enerji sanayisinin temsilcileri ile görüştüklerini ve yeni yatırımlar için gerekli olan uygun deniz sahalarının tespitinin iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.

Enerji Bakanı Bru, konuşmasının devamında, Kuzey Denizinin Danimarka karasularına sınır oluşturan Soerlige Nordsjoe bölgesinde deniz tabanına sabitlemeli iki büyük rüzgar türbini projesinin lisansı için 2022 yılının ilk çeyreğinde ihaleye çıkılacağını da sözlerine ekledi.

Enerji Bakanı Bru, öte yandan yüzer türbinlerin mevcut üretim maliyetlerinin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, Utsira Nord bölgesinde yapılması planlanan büyük ölçekli projelerin ticari olarak karlı olabilmesi için devlet teşvikine ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Norveç'in Utsira Nord bölgesi, yeni bir teknoloji olan ve 60 metreden daha derin sularda da türbin kurulmasına olanak sağlayan yüzer rüzgar türbinlerinin kullanımı için çok elverişli bir deniz sahası olarak kabul ediliyor.

Derin sularda da türbin kurulmasına olanak sağlayan yüzer türbin teknolojisinin, Norveç'in rüzgar enerjisi sanayisini genişletmesi ve sektörde daha çok istihdam sağlaması açısından önemli bir fırsat olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Habermetre

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