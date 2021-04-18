Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi "Viking Orion" sezon hazırlığı için Bodrum'a demirledi
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Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi "Viking Orion" sezon hazırlığı için Bodrum'a demirledi

Norveç bayraklı kruvaziyer gemisi 'Viking Orion' sezon hazırlığı için Bodrum'a demirledi
Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel

"Viking Orion" isimli dev kruvaziyer gemi, sezon hazırlıkları kapsamında mürettebat değişimi ve ikmal için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

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"Viking Orion" isimli dev kruvaziyer gemi, sezon hazırlıkları kapsamında mürettebat değişimi ve ikmal için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Hırvatistan'ın Rijeka Limanı'ndan gelen 227 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.

Limanda 12 gün kalması planlanan gemiden 20 dolayında personelin ayrılacağı, 300 kadar yeni yabancı personelin alınacağı belirtildi. Personelin gemiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacağı kaydedildi.

Norveç bayraklı "Viking Orion"a, erzakın yanı sıra 123 ton akaryakıt ikmali de yapılacağı ifade edildi.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, kruvaziyer turizminde yavaş yavaş hareketlilik yaşanmaya başlandığını söyledi.

Yaklaşık 930 yolcu kapasiteli gemi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cebelitarık'a gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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