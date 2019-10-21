Norveç Başbakanı Solberg, Irak'ta

21.10.2019 14:18

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in gelişi ve karşılanması

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Kaynak: AA