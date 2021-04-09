Son dakika haberi! Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kurallarını ihlalden 20 bin kron para cezası
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Son dakika haberi! Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kurallarını ihlalden 20 bin kron para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kurallarını ihlalden 20 bin kron para cezası

Son dakika gelişmesine göre Norveç Başbakanı Erna Solberg, doğum günü kutlamasında korona virüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 bin kron para cezasına çarptırıldı.

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Norveç Başbakanı Erna Solberg, doğum günü kutlamasında korona virüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 bin kron para cezasına çarptırıldı.

Doğum günü kutlamasında korona virüs tedbirlerine uymayan Norveç Başbakanı Erna Solberg'e para cezası kesildi. Ülkede alınan tedbirler kapsamında etkinliklerin 10 kişi ile sınırlandırılmasına rağmen Başbakan Solberg, 60. doğum gününü 13 kişi ile kutladı. Korona virüs kurallarını çiğnediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Solberg'e 20 bin kron (19 bin 41 Türk Lirası) para cezasına çarptırıldı.

Norveç polisi, benzer vakaların çoğunda para cezası kesmediklerini, ancak Başbakanın topluma örnek olduğu gerekçesiyle ceza kesildiğini açıkladı. Emniyet Müdürü Ole B. Severud gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kanunlar herkes için aynı olsa da kanun önünde herkes eşit değildir, Solberg ülkenin Başbakanıdır. Bu nedenle Emniyet Müdürlüğü olarak böyle bir ceza verilmesine karar verdik" ifadelerini kullandı.

Para cezası kesilen Başbakan Solberg ise kısıtlamayı deldiği için özür dileyerek, "Her gün Norveç halkına enfeksiyon durumunu anlatan ben, kuralları daha iyi bilmeliydim. Ama gerçek şu ki yeterince araştırmadım" dedi.

(Metin Altınışık/İHA)

Son dakika haberi! Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kurallarını ihlalden 20 bin kron para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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