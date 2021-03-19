Son dakika haber: Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber: Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma

19.03.2021 21:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:36
Son dakika haber: Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma

Son dakika haberler... Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında 26 Şubat tarihinde 60. doğum günü için düzenlenen kutlamada korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında 26 Şubat tarihinde 60. doğum günü için düzenlenen kutlamada korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara rağmen 26 Şubat tarihinde 60. doğum günü kutlaması ülke genelinde tepki çekmişti. Norveç polisi, Solberg hakkında Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Basın aracılığıyla ortaya çıkan bilgilerin arka planına karşı, Başbakan'ın kendi ifadeleriyle birlikte polis, bulaşıcı hastalık yönetmeliğinin ihlali ihtimaline karşı soruşturma başlatmaya karar verdi. Konu daha sonra savcılık tarafından değerlendirilecek" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Solberg ise yaptığı açıklamada, ailesinin geçtiğimiz Şubat ayında kısıtlama kurallarını ihlal ettiğini ve Şubat yarı tatilinde 60. doğum gününü kutlarken hükümetin Covid-19 tavsiyelerine aykırı davrandığını doğruladı. Solberg, 26 Şubat tarihinde Norveç'in Geilo bölgesinde yer alan bir kayak merkezinin restoranında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 13 kişi ile birlikte toplandığını fakat göz tedavisi için hastanede olması nedeniyle yemekte kendisinin bulunmadığını belirtti. Ertesi gün bir apartman dairesinde kendisi ile birlikte 14 kişinin toplanarak ülkenin kısıtlama kurallarına uymadığını kabul eden Solberg, "Ailem ve ben Covid-19 yönetmeliğine uymadığımız için üzgünüm, bu asla olmamalıydı. Elbette sizden istediğim gibi tüm tavsiyelere uymalıydık" ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamada pişmanlığını dile getiren Solberg,"Özellikle dört gözle bekledikleri şeyleri iptal etmek zorunda kalan herkesi düşünüyorum, sınıf arkadaşlarıyla bir doğum günü, arkadaşlarla bir kutlama veya önemli olan başka herhangi bir şey. Bu duruma öfkelenen ve hayal kırıklığına uğrayanları anlıyorum. Bir hata yaptım ve bunun için üzgün olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

Norveç enfeksiyon kontrol kurallarına göre ülkede, özel etkinliklerde en üst toplanma sayısı 10 kişi olarak belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Norveç Başbakanı Solberg'e Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden soruşturma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 22:36:59. #1.16#
title