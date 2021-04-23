Norveç, AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Norveç, AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç verecek

Norveç, AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç verecek
Anadolu Ajansı / Davut Çolak - Haberler | Güncel

İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç vereceğini bildirdi.

İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç vereceğini bildirdi.

Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 216 bin doz AstraZeneca aşısının kurumun depolarında bulunduğu belirtildi.

Aşıların son kullanma tarihlerinin haziran ve temmuz ayları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsveç'e 200 bin doz, İzlanda'ya ise 16 bin doz aşının ödünç verileceği, ödünç verilen aşıların, istenilen tarihte hızlıca geri alınabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Meral Akşener Nikos Dendias Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ebru Gündeş Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Norveç, AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 08:59:31. #1.14#

title