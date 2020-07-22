Nöroloji uzmanları "Dünya Beyin Günü"nde nörolojik hastalıklar ve salgını konuştu Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Nörolojik hastalıklar bütün sağlık kayıplarının yüzde 10'unu oluşturuyor.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Nörolojik hastalıklar bütün sağlık kayıplarının yüzde 10'unu oluşturuyor. Bu, son derece ciddi bir rakam. Dünyada fonksiyon kaybına neden olan hastalıkların başında geliyor." dedi.

Prof. Dr. Öztürk, "Dünya Beyin Günü" dolayısıyla nöroloji uzmanları, hasta ve hasta yakınlarıyla on-line toplantı yaptıklarını belirtti.

Beyin hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 22 Temmuz'un "Dünya Beyin Günü" ilan edildiğini dile getiren Öztürk, nörolojik hastalıkların bütün dünyada çok yaygın olduğunu vurguladı.

Nörolojik hastalıkların "çok ağır" sağlık yükü oluşturduğuna dikkati çeken Öztürk, "Nörolojik hastalıklar bütün sağlık kayıplarının yüzde 10'unu oluşturuyor. Bu, son derece ciddi bir rakam. Dünyada fonksiyon kaybına neden olan hastalıkların başında geliyor. Çünkü mental fonksiyonları kullanamamanız, motor fonksiyonlarınızı, vücudunuzu tam sağlıklı kullanamamanız, hareket kabiliyetini yitirmeniz sizi hayattan engelleyebiliyor." diye konuştu.

Öztürk, nörolojik hastalıkların pek çoğunun önlenebilir hastalıklar olduğunu vurgulayarak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Beyin damar hastalıkları grubunda hipertansiyon, sigara, obezite gibi risk faktörleri olduğunu dile getiren Öztürk, "Bu risk faktörlerini önlediğiniz, sağlıklı yaşam tarzında bir hayat sürdürdüğünüz zaman beyin damar tıkanıklıklarının yüzde 80'ini engelleyebiliyorsunuz. Nörolojik hastalıkları ileri yaşlarda daha sık görüyoruz. Özellikle parkinsonu 60 yaş üzeri her yüz kişiden 1'inde görüyoruz. Erken dönemde 21-50 yaş aralığında da parkinson görülebiliyor ama bu hastalarımız erken dönemde doğru tanı alamayabiliyor. Geç tanı almak hastalığın etkisinin artmasına neden oluyor." diye konuştu.

"Parkinson hastaları Kovid-19 sürecinden çok olumsuz etkilendi"

Türk Nöroloji Derneği Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Raif Çakmur, parkinson hastalığının "özel olarak" yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) etkilediğine dair bir veri bulunmadığını söyledi.

Çakmur, nörolojik hastalıkların tedavisinde kontrollerin çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Parkinson hastaları Kovid-19 sürecinden çok olumsuz etkilendi. Hekimlerine ulaşmakta güçlük çektiler. Bizim özellikle orta-ileri evre hastalarımızın tedavileri çok ince ayar gerektiriyor. Mutlaka bizim hastaları belli aralıklarda görüp ilaçlarının ayarlamalarını yapmamız gerekiyor. Mutlaka yan etkiler çıkıyor. Burada sıkıntılar yaşadık ama telefonla, görüntülü görüşmelerle elimizden geleni yapmaya çalıştık."

Hasta ve yakınlarının da uzmanlara sorularını ilettiği toplantı Türk Nöroloji Derneğinin internet sitesine de yüklenecek.

Kaynak: AA