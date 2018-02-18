Normshield Kimdir?

NormShield Proje Yöneticisi Ahmet Utku, NormShield'ı daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Finansal denetim kurumlarının yaptığı denetimleri siber dünyada sorgulayıp, 400'den fazla kontrol noktasında her birine puanlar verip, siber skor kartını hesapladıklarını belirten Utku, dışarıdan bakıldığında kurumun siber dünyadaki riskini çıkartıp, alınması gereken önlemleri söylediklerini ifade etti.