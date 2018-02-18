NormShield Proje Yöneticisi Ahmet Utku, NormShield'ın hizmetleri hakkında bilgilendirmek için Wise TV'ye konuştu.

NormShield'ın zafiyetleri tarayıp, bulduğu zafiyetleri birim yönetimlerine atayan ve bunun kapatılması konusunda devamlı baskı yapan bir sistem olduğunu belirten Utku, ayrıca hizmet veren bir istihbarat servisleri olduğunu da ifade etti.