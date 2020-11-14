Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi düzenlendi
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Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi düzenlendi

14.11.2020 01:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 01:30
Normandiya Dörtlüsü Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi düzenlendi

Donbas krizinin çözümüne yönelik Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Donbas krizinin çözümüne yönelik Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) Lider Danışmanları toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman danışman Jan Hecker, toplantıda, Ukrayna'nın Donbas'ta iki giriş-çıkış noktası açarak gelişme kaydettiğine dikkati çekti.

Hecker, Rusya'yı, Ukrayna'nın kontrolündeki bölgede açtığı noktaların Rusya yanlısı ayrılıkçıların tarafında da açılması konusunda adım atmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Minsk anlaşmasının önünü açacak Ukrayna'nın önerisi olan "Ortak Adımlar Planı"nı uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Taraflar plana ilişkin görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştı.

Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla üç yıl aradan sonra geçen sene aralıkta Fransa'nın başkenti Paris'te Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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