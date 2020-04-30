Normandiya Dörtlüsü Dışişleri Bakanları Ukrayna meselesini görüştü

Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba katıldı.

Kuleba, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Donbas bölgesine erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında esir ve tutuklu değişiminin daha önce yapıldığını hatırlatan Kuleba, "Rusya'da ve işgal altındaki Kırım'da hapishanelerde bulunan Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması için çağrıda bulundum." dedi.

Kuleba, Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki yasa dışı unsurlarla doğrudan diyalog kurmayı kesinlikle düşünmediklerini vurguladı.

Rusya'ya güvenmediklerini de belirten Kuleba, "Rusya, defalarca verdiği sözlerine uymadı. Rusya bunu anlıyor umarım. Fakat yine de sonuçlar elde etmek için çalışmalıyız, Rusya ile ülkemize yönelik saldırganlığına karşı diyalog kurmalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Minsk anlaşmalarının uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Donbas bölgesine özel statünün verilmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Bu, meselenin çözümünün temelidir. Bu yöndeki gelişmeler güvenlik, sosyoekonomik ve insani yardım alanı dahil diğer tüm alanlar için gerekli ön koşullar oluşturacak." diye konuştu.

Kaynak: AA