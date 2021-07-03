Normalleşmeyle verilen ilk konsere yoğun ilgi
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Normalleşmeyle verilen ilk konsere yoğun ilgi

Normalleşmeyle verilen ilk konsere yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte sahne alan santur sanatçısı Sedat Anar, vatandaşlara güzel saatler yaşattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte sahne alan santur sanatçısı Sedat Anar, vatandaşlara güzel saatler yaşattı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) işbirliğiyle düzenlenen konserde sahne alan Anar, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezini dolduran sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Normalleşme süreciyle birlikte verilen konsere Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve ailesi, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonrası bir açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, kendilerine güzel saatler yaşatan Sedat Anar'a teşekkür ederek, "Bu tür programlar hep oluyordu ama pandemiden dolayı ara verildi. Normal hayatımıza döndüğümüzde güzel şeyler olacak inşallah" dedi.

Program, Yüksekova Kaymakamı Doğramacı'nın Anar'a hediye vermesiyle son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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