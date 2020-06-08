Normalleşmeyle "dörtnala cirit" heyecanı başladı
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Normalleşmeyle "dörtnala cirit" heyecanı başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatla normale dönüş sürecine geçilmesiyle Kars'ta sporcular, uzun bir aradan sonra atlarına binerek dörtnala cirit yaptı.

Normalleşmeyle
08.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:26

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatla normale dönüş sürecine geçilmesiyle Kars'ta sporcular, uzun bir aradan sonra atlarına binerek dörtnala cirit yaptı.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirite, Kovid-19 tedbirlerinin esnetilmesiyle yeniden başlandı.

Selim ilçesine bağlı Kekeç köyündeki cirit alanına çıkan sporcular, uzun bir aradan sonra dörtnala at koşturarak kıyasıya mücadele etti. Dostluk havasında geçen müsabakaları çevre köylüler de ilgiyle izledi.

Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi Ahmet Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle kış sezonunda cirit oynayamadıklarını söyledi.

Atlara antrenman yaptırdıktan sonra müsabakalara başladıklarını anlatan Yiğit, "Kovid-19 nedeniyle sahaya inemediğimiz için paslandık. Şimdi ata sporu ciriti tekrardan faaliyete geçirdik ve ilk müsabakayı Kekeç köyünde Kafkas Atlı Spor Kulübünün programıyla başlattık. Özellikle kış sezonunda her hafta bir köyde oynuyoruz. Ata sporumuzu yaşatmaya, geliştirmeye bizden sonraki nesillere aktarmak için mücadele ediyoruz." dedi.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya da uzun bir aradan sonra atlara binerek kendilerine geldiklerini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle cirit oynayamıyorduk. Çok şükür her şey normale dönmeye başladı ve biz de cirit oynamaya başladık. Cirit oynayamadığımız için çok üzülüyorduk. Yaklaşık 3 ay bekledik ve heyecanlı bir şekilde başladık. Şu anda her şey çok iyi, güzel gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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