Normalleşmeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm tedbirleri aldı Açıklanan normalleşme kararlarına göre bir süredir esnek çalışma sisteminde çalışan kamu çalışanları, 1 Haziran itibariyle normal mesailerine başladı.

Açıklanan normalleşme kararlarına göre bir süredir esnek çalışma sisteminde çalışan kamu çalışanları, 1 Haziran itibariyle normal mesailerine başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, yeni çalışma düzeninde hem personelin, hem de vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda hizmet binası girişine termal kamera yerleştirilerek binaya giriş yapanların vücut sıcaklığı ölçülüyor, hizmet alanları sık sık dezenfekte ediliyor ve çalışma alanlarında maskeyle, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek hizmet veriliyor.

Korona virüs salgınına karşı tedbir amacıyla kamu çalışanları bir süredir esnek çalışma düzeninde çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme kararıyla birlikte kamu çalışanları 1 Haziran tarihi itibariyle normal mesailerine başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, yeni çalışma düzeninde hem personelin, hem de vatandaşların sağlığı için bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Merkez Hizmet Binasına termal kamera yerleştirilerek, binaya giriş yapanların vücut sıcaklıkları ölçülüyor. Yoğunluğun daha az olduğu ilçe hizmet binalarında da gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığını ölçüyor. Öte yandan çalışma ortamları da sık sık dezenfekte edilirken, sosyal mesafe kuralına da dikkat edilerek, maskeyle çalışılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA