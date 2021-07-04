Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler

Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde normalleşmeyi abartıp geç saatlere kadar eğlenen grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde normalleşmeyi abartıp geç saatlere kadar eğlenen grup, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Yolu trafiğe kapatıp dans eden kişiler, daha sonra çöp kutusu üzerinde dans etti.

1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde gece saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup, Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde ortalığı birbirine kattı. Eğlencenin dozunu kaçıran şahıslar, önce yolu trafiğe kapattı. Daha sonra çöp kutuları üzerinde dans eden grubun eğlencesine yüksek sesli müzikte eşlik etti. Maske ve mesafenin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöp kutusu üzerine çıkarak dans figürleri sergileyen kişi ise çevredeki vatandaşlardan tam not aldı. - İSTANBUL

Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler
Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu Çağla Altunkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Burak Elmas Metin Oktay Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:48:23. #1.16#

title