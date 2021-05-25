Normalleşmeye kadar tedbirlere riayet etmeliyiz
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Normalleşmeye kadar tedbirlere riayet etmeliyiz

Normalleşmeye kadar tedbirlere riayet etmeliyiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, normalleşme sürecine kadar vatandaşların tedbirlere uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, kapanma sürecinde de yoğun çalışan motorlu kuryelere teşekkür etti.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, normalleşme sürecine kadar vatandaşların tedbirlere uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, kapanma sürecinde de yoğun çalışan motorlu kuryelere teşekkür etti.

ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, 1 Haziran tarihinde başlayacak normalleşme sürecine kadar tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulunurken, kapanma sürecinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden motorlu kuryelere ise teşekkür etti. ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, "Kapanma sürecinde en çok çalışan kesim kuryeler oldu. Büyük bir yükü kurtardılar. Hepsine üstün gayretleri için teşekkür ediyoruz. Özellikle kış aylarının zorlu şartlarına rağmen, vatandaşlarımız mağdur olmamıştır" diye konuştu.

"Aşılamada esnaf ve çalışanlar öne alınmalıdır"

Normalleşme sürecinde hizmet verecek olan esnaf ve çalışanların aşılanması gerektiğine dikkat çeken Seyhan, onların her gün yüzlerce insanla temas halinde olduklarını hatırlattı. Konuyla alakalı ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, "Vatandaşımıza hizmet verecek esnafımızın mutlaka aşılanması gerekiyor. Her gün yüzlerce kişi ile temas halinde bulunacak olan esnaf arkadaşlarımızı bu şekilde en azından korumaya almış oluruz. Zorlu süreci geride bırakırken, artık 1 Haziran tarihine odaklandık. Önümüzdeki süreç başta esnaflar olmak üzere hepimiz için çok önemli. 1 Haziran'a kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Bundan sonra esnafta rahata erecektir. Bu yüzden süreci iyi değerlendirmeliyiz. Biraz daha dişimizi sıkarsak önümüzdeki günlerde rahat edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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