Normalleşmeye en yakın illerden Bingöl'de hedef; vaka sayısını sıfıra düşürmek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüsle mücadelede normalleşmeye en yakın olan kentler arasında gösterdiği Bingöl'de, vaka sayısını sıfıra düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, "Özellikle filyasyon ekiplerinin insanüstü gayretleri ve zamanla yarışı şeklinde yapmış oldukları gayretleri sonucunda ilimizde güzel sonuçlar aldık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre 100 binlik nüfusa göre vaka oranlarının en düşük olduğu 5 ilden biri olan Bingöl'de hedef vaka sayını sıfıra düşümesi. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, elde ettikleri bu başarının arkasında filyasyon ekiplerinin yoğun kış şartlarına rağmen tüm vakalara titizlikle gitmesi ve test sonuçlarının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması olduğunu söyledi.

'280 BİN NÜFUSLU ŞEHRİMİZDE 70 VAKA SAYISINA TEKABÜL EDİYOR'Gündoğdu, Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre 280 bin nüfuslu Bingöl'de vaka oranının 70 dolayında olduğunu vurgulayarak, "8-14 Şubat Türkiye haritasındaki 100 bin nüfustaki vaka sayısına göre Bingöl'deki oran 26.81 oran gözükmektedir. 280 bin nüfuslu şehrimizin ortalama 70 vakaya tekabül ediyor. Yapılan çalışmalarla beraber Sayın Bakanımızın son açıklamış olduğu tabloda da en fazla düşüşün görüldüğü ilk 5 ile girdik. Yüzde 26'lık bir düşüş görülmektedir. Bu düşüşlerde filyasyon ekipleri ekiplerimizin yoğun kış şartlarına rağmen her bir vakaya titizlikle yaklaşması ve en kısa zamanda vakalarımızın filyasyonlarının yapılması, temaslarının tespit edilerek bunların izole edilmesi çok önem arz etmektedir. Yaklaşık 1 yıllık süre içinde Bingöl genelinde yapılan çalışmalar, özellikle filyasyon ekiplerinin her bir vakaya ayrı ayrı ekiplerin yaklaşması ve alınan testlerin en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması büyük önem arz etmektedir. Bulaşıcı bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Bu hastalıkta da vakit çok önemlidir. Yapılan bütün çalışmalar zamanla yarış şeklinde ve en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır" dedi.'AMACIMIZ İLİMİZDE VAKA SAYISINI SIFIRA DÜŞÜRMEK'Kısıtlamalar ve koronavirüs salgını ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün diğer kurumlarla iş birliği içinde çalıştığını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Ayrıca kısıtlamaların olduğu süreçte hastanelere yoğun bir giriş çıkışı göz önüne aldığımızda vatandaşların bu alanlarda hastalığı birbirine bulaştırmaması adına yoğun gayret sarf edilmektedir. Özellikle tedbirlere riayet edilmesi, izolasyon kurallarının uygulanması noktasında sağlık çalışanlarının yoğun bir gayreti söz konusudur. Bütün bu gayretler sonucunda ayrıca kolluk kuvvetlerinin de kısıtlamalar konusunda denetlemeleri, izole edilen kişilerin evlerini ziyaret edilerek denetlenmesi ve uyarılması noktasında diğer kurumlarla bir iş birliği içindeyiz. Bütün bu gayretler sonucunda özellikle filyasyon ekiplerinin insanüstü gayretleri ve zamanla yarışı şeklinde yapmış oldukları gayretleri sonucunda ilimizde güzel sonuçlar aldık. Temennimiz ilerleyen haftalarda ilimizde görülen vaka sayısının daha fazla düşerek risksiz alana girmesidir. Bu sonuçla da kısıtlamaların kaldırılarak vatandaşlarımızın daha rahat şekilde bu süreci atlatmasıdır. Bu sadece sağlık çalışanları ile değil tüm vatandaşlarımızın kısıtlamaların kaldırılması durumunda da yine maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek tekrar vaka sayılarının artış göstermemesi önem arz etmektedir. Son 1 yıldır ilimizde vatandaşlarımızın bütün bu kurallara riayet etmesi ile bu sonuçlara vardık. Budan sonraki süreçte de daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Amacımız ilimizde vaka sayısını sıfıra düşürerek tüm vatandaşlarımızın koronavirüse bağlı ölümlerine engel olmaktır. Çalışmalarımızı daha azimle, motivasyonla devam ettirerek sağlık çalışanları olarak bu başarıyı elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızın da bize destek vermesiyle inşallah bu sonuca da ulaşacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı