Normalleşmeye başlanan ABD'de 21 eyalette Kovid-19 vakaları arttı
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Normalleşmeye başlanan ABD'de 21 eyalette Kovid-19 vakaları arttı

NEW Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD'de normalleşme süreci başlarken 21 eyalette vaka sayıları artmaya başladı.

Normalleşmeye başlanan ABD'de 21 eyalette Kovid-19 vakaları arttı
10.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:39

NEW Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD'de normalleşme süreci başlarken 21 eyalette vaka sayıları artmaya başladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ülke genelinde en az 15 kişi, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolara katıldıktan sonra enfekte oldu.

Nebraska'da protestolar nedeniyle görevlendiren beş ulusal muhafız ve bir polise koronavirüs bulaştı. Kansas ve Wisconsin eyaletlerinde de gösterilere katılanlardan Kovid-19'a yakalananlar oldu.

Bir hafta içinde 7 bin yeni vakanın bildirildiği Arizona eyaletinde de sayılar yükselişe geçti.

Alaska'da ise mayısta düşüşe geçen vaka sayıları haziranda tekrar yükselmeye başladı.

Florida, Arkansas, Kuzey ve Güney Carolina da koronavirüs vakaları arttı.

ABD genelinde ise Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, 2 milyon 49 binden fazla kişi Kovid-19 hastalığına yakalanırken 114 bin 273 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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