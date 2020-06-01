Normalleşmenin ilk sabahı metrobüs durağında insan yoğunluğu
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Normalleşmenin ilk sabahı metrobüs durağında insan yoğunluğu

Normalleşmenin ilk sabahı metrobüs durağında insan yoğunluğu Yeni tip Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ilk sabahta metrobüs durağında yaşanan insan yoğunluğunda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

01.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:39

Normalleşmenin ilk sabahı metrobüs durağında insan yoğunluğu

İSTANBUL - Yeni tip Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ilk sabahta metrobüs durağında yaşanan insan yoğunluğunda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Avcılar E-5'te ise trafik durma noktasına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son bakanlar kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme adımları atılacağı duyurulmuştu. İstanbul'unda aralarında olduğu 15 şehirde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında normalleşme adımlarının atıldığı ilk mesai günü E-5 karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Toplu taşıma araçlarında da işe giden vatandaşların yoğun olduğu görüldü. Avcılar metrobüs durağında vatandaşlar sosyal mesafe kuralı tanımaksızın metrobüs bekledi.

Normalleşmenin ilk sabahı metrobüs durağında insan yoğunluğu

Kaynak: İHA

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